Сёстрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве отца по сговору

Следствие предъявило трём сёстрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору.

«На основании собранных доказательств 13 и 14 июня 2019 года сёстрам Хачатурян предъявлены обвинения в окончательной редакции», — приводит РИА Новости слова представителя СК Светланы Петренко.

Отмечается, что мотивом убийства стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим дочерям.

28 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было найдено тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Впоследствии три его дочери признали вину по делу об убийстве и дали развёрнутые показания.

В сентябре 2018 года Басманный суд столицы освободил сестёр из следственного изолятора, где они провели два месяца. Суд избрал для них иную меру из УПК.

Фигуранткам запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. Кроме того, они не могут общаться друг с другом и пользоваться интернетом и мобильной связью.