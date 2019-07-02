Эксперт оценил испытания новой ракеты системы ПРО

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил сообщение о том, что Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сарышаган в Казахстане.

«Характеристики ракеты, конечно, никто озвучивать не будет, но если говорить в общем, то мы смогли разработать технологию миномётного старта», — заявил он.

По его словам, отечественные противоракеты должны выходить из шахты очень быстро.

«Сегодня мы фактически видим бросковые испытания с поражением учебных целей. А уже после потом комплекс будет приниматься на вооружение», — пояснил Леонков.

Как считает эксперт, можно сказать, что в конце 2019-го — начале 2020 года комплекс официально придёт в войска.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.