Эксперт оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М

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Военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М, сообщает «ПолитЭксперт».
Эксперт оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М
  • © РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

Основной особенностью такого вооружения названа очень высокая скорость. Помимо этого, ПРС-1М имеет два боезаряда.

Леонков обратил внимание и на технологичность ракет. Российская разработка является управляемой и может преодолевать перегрузки. Она размещается на передвижном комплексе.

«То есть может прикрывать любые объекты инфраструктуры, промышленные центры и крупные города», — сказал эксперт.

Ранее немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света».

Авиаэксперт генерал-майор Владимир Попов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал уникальным стратегический бомбардировщик Ту-95.

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