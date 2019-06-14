Эксперт оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М

Военный эксперт Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М, сообщает «ПолитЭксперт».

Основной особенностью такого вооружения названа очень высокая скорость. Помимо этого, ПРС-1М имеет два боезаряда.

Леонков обратил внимание и на технологичность ракет. Российская разработка является управляемой и может преодолевать перегрузки. Она размещается на передвижном комплексе.

«То есть может прикрывать любые объекты инфраструктуры, промышленные центры и крупные города», — сказал эксперт.

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