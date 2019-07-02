ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
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- РИА Новости
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Отмечается, что условная цель была поражена с заданной точностью, заложенные характеристики ракеты — подтверждены.
Ранее «Новый Севастополь» передавал, что на Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.