ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

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RT
Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
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«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.

Отмечается, что условная цель была поражена с заданной точностью, заложенные характеристики ракеты — подтверждены.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что на Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.

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