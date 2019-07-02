ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России успешно провели испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

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РИА Новости

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте. Отмечается, что условная цель была поражена с заданной точностью, заложенные характеристики ракеты — подтверждены. Ранее «Новый Севастополь» передавал, что на Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.