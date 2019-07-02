Суд продлил арест подозреваемым в убийстве бизнесмена Калмановича

В Москве суд продлил арест Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, подозреваемым в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича.

Они останутся под стражей до 28 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о задержании организатора убийства бизнесмена.

Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве. Автомобиль бизнесмена был обстрелян из автоматического оружия.