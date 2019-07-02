Суд продлил арест подозреваемым в убийстве бизнесмена Калмановича
В Москве суд продлил арест Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, подозреваемым в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича.
- РИА Новости
Они останутся под стражей до 28 сентября, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно о задержании организатора убийства бизнесмена.
Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве. Автомобиль бизнесмена был обстрелян из автоматического оружия.
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