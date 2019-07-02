Суд продлил арест подозреваемым в убийстве бизнесмена Калмановича

Короткая ссылка
В Москве суд продлил арест Батыру Тумгоеву и Али Белхороеву, подозреваемым в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича.
Суд продлил арест подозреваемым в убийстве бизнесмена Калмановича
  • РИА Новости

Они останутся под стражей до 28 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о задержании организатора убийства бизнесмена.

Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве. Автомобиль бизнесмена был обстрелян из автоматического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить