Суд арестовал одного из двух подозреваемых в убийстве Калмановича

Пресненский суд Москвы принял решение арестовать до 28 июня одного из двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу Жабраила Костоева по подозрению в убийстве и хранении оружия. Он арестован до 28 июня», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СК просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена.

Также следователь в Пресненском суде Москвы заявил, что организатор убийства Калмановича установлен и в настоящий момент задержан.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.