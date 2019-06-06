СК просит арестовать подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Следствие просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

«Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия)», — сообщили в ведомстве.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.