СК просит арестовать подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

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Следствие просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
  • РИА Новости

«Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия)», — сообщили в ведомстве.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

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