Следствие заявило о задержании организатора убийства Калмановича

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Следователь в Пресненском суде Москвы заявил, что организатор убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича установлен и в настоящий момент задержан.
Следствие заявило о задержании организатора убийства Калмановича
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«Организатор данных преступлений установлен, в настоящее время задержан», — цитирует ТАСС следователя.

Ранее сообщалось, что СК просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.

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