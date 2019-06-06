Следствие заявило о задержании организатора убийства Калмановича

Следователь в Пресненском суде Москвы заявил, что организатор убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича установлен и в настоящий момент задержан.

«Организатор данных преступлений установлен, в настоящее время задержан», — цитирует ТАСС следователя.

Ранее сообщалось, что СК просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.