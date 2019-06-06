Следствие заявило о задержании организатора убийства Калмановича
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«Организатор данных преступлений установлен, в настоящее время задержан», — цитирует ТАСС следователя.
Ранее сообщалось, что СК просит об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена.
2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.