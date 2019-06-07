Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве Калмановича

Пресненский суд Москвы принял решение арестовать до 28 июня второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом информирует ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия о заключении (Батыра. — RT) Тумгоева под стражу», — сообщил судья.

Ранее СК попросил арестовать двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена.

Позднее суд арестовал до 28 июня одного из подозреваемых.

2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм.