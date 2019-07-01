В Национальном фонде защиты потребителей прокомментировали новые правила продажи молочных продуктов

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Глава Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал постановление правительства России о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
В Национальном фонде защиты потребителей прокомментировали новые правила продажи молочных продуктов
  • РИА Новости

«Конечно, так будет удобнее. Что касается натуральных в полном смысле молочных продуктов, они должны стоять на отдельной полке. И потребителю должно быть ясно, что это молочный продукт из молока — и больше ничего», — заявил он.

По его словам, это правильное решение.

Как напомнил Калинин, Росстандарт намерен принять ГОСТ на цветовую маркировку продуктов в октябре 2019 года. После этого на этикетку станут наносить цветовые пометки, информирующие о количестве сахара, жиров и соли в товаре.

Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в беседе с НСН оценила новые правила продажи молочных продуктов.

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