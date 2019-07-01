Автоэксперт оценил законопроект о камерах видеофиксации на дорогах

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки.

«Я оцениваю эту инициативу положительно, как интересную и давно назревшую. На самом деле очень много нареканий на то, как устанавливаются эти камеры, как они работают и кто их устанавливает…Возмущение зрело давно, и подобный документ нам давно обещают. Посмотрим, как это будет реализовано», — сказал он.

Моржаретто отметил, что на данный момент в установке и работе камер «единой методики нет».

«И во многих случаях, поскольку камеры находятся на балансе частных кампаний, работающих по системе государственно-частного партнёрства, похоже, камеры устанавливают сами владельцы там, где можно больше заработать», — считает он.

Ранее в Госдуму был внесён проект закона о камерах видеофиксации на дорогах.

Законопроектом предлагается установить, что требования к камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД и места их установки определяются правительством.