В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

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С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий закон был принят в феврале 2018 года.

Согласно вводимым нормам, российские гостиницы, где более 50 номеров, должны с 1 июля получить свидетельство о присвоении определённой категории «звёздности».

Как указывал премьер-министры России Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

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