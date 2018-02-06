Путин подписал закон о классификации гостиниц в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им звёзд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что с 1 июля 2019 года это правило начнёт действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для отелей, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц.

19 января Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звёздности».