Путин подписал закон о классификации гостиниц в России

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Президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения им звёзд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что с 1 июля 2019 года это правило начнёт действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для отелей, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц.

19 января Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звёздности».

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