Госдума приняла закон о классификации гостиниц

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу «звёздности».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что согласно принятым поправкам органы государственной власти России в сфере туризма получают новые полномочия по утверждению положения о классификации гостиниц, правил классификации горнолыжных трасс, а также классификации пляжей гостиниц.

Поправками также устанавливается, что федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Согласно документу, предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

В марте 2017 года комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал законопроект о поэтапном введении обязательной классификации объектов туристической индустрии на территории России.

В августе правительство России одобрило поправки к законопроекту о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг.