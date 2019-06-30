Открытое горение ликвидировано на ярмарке в Магнитогорске

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговых павильонах на территории Центральной городской ярмарки в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

«Открытое горение на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске ликвидировано», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Как отмечается, в настоящее время идёт проливка и разборка конструкций.

По уточнённым данным, какой-либо угрозы для соседних с ярмаркой территорий во время пожара не было.

Ранее в Магнитогорске произошёл пожар на центральной городской ярмарке.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.