Открытое горение ликвидировано на ярмарке в Магнитогорске
«Открытое горение на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске ликвидировано», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Как отмечается, в настоящее время идёт проливка и разборка конструкций.
По уточнённым данным, какой-либо угрозы для соседних с ярмаркой территорий во время пожара не было.
Ранее в Магнитогорске произошёл пожар на центральной городской ярмарке.
В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.