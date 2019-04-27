В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды

По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».

«Частный автобус направлялся по маршруту Балашиха — Домодедово. Заявка поступила в 11:25, площадь возгорания составила 24 кв. м. Пострадавших нет. Пассажиры в количестве 20 человек были доставлены к месту следования другим транспортом», — цитирует представителей МЧС сайт телеканала «360».

Инцидент произошёл на 35-м километре Каширского шоссе у посёлка Ям. Детская команда «Метеор» направлялась на матч с «Пересветом-2». О причинах возгорания не сообщается.

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