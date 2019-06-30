В Магнитогорске произошёл пожар на ярмарке

В Магнитогорске произошёл пожар на центральной городской ярмарке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 02:16 поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке: город Магнитогорск , ул. Грязнова, 57», — указывается в сообщении.

Сообщается, что есть угроза распространения огня. Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечено 58 человек, 18 единиц техники.

В мае сообщалось, что пожарным в Магнитогорске удалось локализовать возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.