В Магнитогорске произошёл пожар на ярмарке
«В 02:16 поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке: город Магнитогорск , ул. Грязнова, 57», — указывается в сообщении.
Сообщается, что есть угроза распространения огня. Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечено 58 человек, 18 единиц техники.
В мае сообщалось, что пожарным в Магнитогорске удалось локализовать возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.