В Магнитогорске произошёл пожар на ярмарке

Короткая ссылка
В Магнитогорске произошёл пожар на центральной городской ярмарке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 02:16 поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке: город Магнитогорск , ул. Грязнова, 57», — указывается в сообщении.

Сообщается, что есть угроза распространения огня. Как отметили в ведомстве, для ликвидации пожара привлечено 58 человек, 18 единиц техники.

В мае сообщалось, что пожарным в Магнитогорске удалось локализовать возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.

В апреле телеканал «360» передавал, что в Московской области загорелся автобус детской футбольной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить