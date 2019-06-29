Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за наводнения. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте ведомства.

«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в тексте.

В ведомстве сообщили, что создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка и разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период.

Также отмечается, что управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате наводнения подтоплены более 4 тыс. домов, в результате наводнения погибли три человека, 97 были госпитализированы.