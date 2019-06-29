В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном
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- РИА Новости
По предварительным данным, произошло возгорание сухой травы, которое распространилось из-за высокой температуры и ветра.
«Пожар перешёл на территорию сопредельного российского города Новотроицка. По оперативной информации, площадь пожара составляет 1,5 га», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.
При этом в МЧС объявили об угрозе перехода огня на соседнее село Хабарное и начали подготовку к эвакуации 1962 жителей, в том числе 139 детей.
В регионе создан оперативный штаб, к тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим из-за жары.