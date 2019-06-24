В Подмосковье ограничили пребывание граждан в лесах

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В Московской области до 30 июня ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В Подмосковье ограничили пребывание граждан в лесах
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Соответствующее распоряжение принял комитет лесного хозяйства в связи с высокой пожарной опасностью.

Решение распространяется на Виноградовское, Егорьевское, Луховицкое, Ногинское, Орехово-Зуевское и Шатурское лесничества.

«Нарушение правил пожарной безопасности может привести как к административной, так и к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении на сайте комитета.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на территории 12 поселений Адыгеи ввели особый противопожарный режим.

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