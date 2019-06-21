В Оренбургской области направили 68 млн рублей на программу «Сохранение лесов»

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В Оренбургской области в рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» приобрели спецтехнику для тушения природных пожаров, сообщает RIA56.
В Оренбургской области направили 68 млн рублей на программу «Сохранение лесов»
  • РИА Новости

«В 2019 году на реализацию нацпроекта «Экология» в части сохранения и воспроизводства лесного фонда области выделено 68 млн рублей. Из них значительная часть — 43,8 млн рублей — направлена на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для государственного учреждения «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области», — заявил врио губернатора Денис Паслер.

Как отметили в региональном правительстве, спецтехника и оборудование позволят повысить оперативность борьбы с лесными пожарами и нарастить объёмы выращивания лесов.

Ранее InKazan.ru сообщало, что в Татарстане утвердили паспорт регионального проекта «Сохранение лесов».

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