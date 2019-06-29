При хлопке газа в Коврове пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате хлопка газа в жилом пятиэтажном доме в Коврове Владимирской области. Об этом сообщил главный врач ковровской станции медицинской скорой помощи Александр Коптев.

«В реанимации только два человека, пострадавших всего одиннадцать человек», — цитирует его ТАСС.

По его словам, среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС.

«С места происшествия с ожогами и травмами поступили пострадавшие, в основном это сотрудники полиции и МЧС. Те, кто работал на месте происшествия», — сказал Коптев.

Ранее в Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. По данным следствия, в квартире, где произошло ЧП, находился взрослый мужчина с родителями. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьёзные травмы.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.