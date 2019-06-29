Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

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В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Сегодня в 00:08 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской города Коврова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире находился взрослый мужчина с родителями. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьёзные травмы.

Как отметили в ведомстве, в квартире, где произошёл пожар, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке были вырваны соединительные шланги, что послужило причиной утечки и скоплению паров газа в помещении.

Как отметила пресс-секретарь 8-го отряда Федеральной противопожарной службы Наталья Никитина, из двух подъездов дома в Коврове, где произошёл хлопка газа, эвакуированы люди.

«В доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже», — цитирует её ТАСС.

10 июня в Нижнем Тагиле в многоэтажном доме произошёл хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате произошедшего погиб один человек.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.

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