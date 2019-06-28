Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как указывает ведомство, в Сочи прошёл сильный дождь, из-за которого поднялся уровень воды в нескольких реках. Из-за подъёма воды в реке Кудепста произошло подтопление улицы Искры в посёлке Кудепста. Также поднялся уровень воды в реке Леснянка.

Всё это привело к частичному подмыву проезжей части и опоры электропередач.

«В посёлке Лесном Адлерского района Сочи без электроснабжения находятся около 4000 человек», — указывается в заявлении.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что в Адыгее объявили экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды.