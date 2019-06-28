Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Короткая ссылка
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как указывает ведомство, в Сочи прошёл сильный дождь, из-за которого поднялся уровень воды в нескольких реках. Из-за подъёма воды в реке Кудепста произошло подтопление улицы Искры в посёлке Кудепста. Также поднялся уровень воды в реке Леснянка.

Всё это привело к частичному подмыву проезжей части и опоры электропередач. 

«В посёлке Лесном Адлерского района Сочи без электроснабжения находятся около 4000 человек», — указывается в заявлении.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что в Адыгее объявили экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить