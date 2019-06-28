В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
- РИА Новости
Согласно прогнозу, будут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 м/с.
Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера. Не исключены нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередачи. Также могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в пятницу, 28 июня, в Севастополе ожидается ухудшение погоды.