В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

Короткая ссылка
В Адыгее объявлено экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
  • РИА Новости

Согласно прогнозу, будут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 м/с.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера. Не исключены нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередачи. Также могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в пятницу, 28 июня, в Севастополе ожидается ухудшение погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить