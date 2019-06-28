В Адыгее объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

В Адыгее объявлено экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Согласно прогнозу, будут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20 м/с.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера. Не исключены нарушения работы дорожных и коммунальных служб, порывы линий связи и электропередачи. Также могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в пятницу, 28 июня, в Севастополе ожидается ухудшение погоды.