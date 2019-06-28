Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ранее суд приговорил его к выплате штрафа в размере 15 тыс. рублей.

По данным агентства, на заседании Зверев вновь был в короне. В этот раз она была с синими, красными и фиолетовыми камнями.

«Преступление — это когда человек встал со словами против мира, против народа. А когда человек от безвыходности едет спасать природу, спасать людей, где же тут преступление? Это нужно было сделать быстро, люди не могли достучаться до президента, потому что завод открывался в тот день», — сказал адвокат Михаил Бирюков.

Зверев, со своей стороны, добавил, что он не видел иных вариантов привлечь внимание к проблеме, так как если бы он записался на приём к президенту, то «это заняло бы много времени и завод уже открылся бы».

В мае Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Стилист вышел на одиночный пикет у стен Кремля в марте.

Уточняется, что в конце марта иркутский суд признал незаконным разрешение на строительство предприятия.