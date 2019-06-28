Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ранее суд приговорил его к выплате штрафа в размере 15 тыс. рублей.
По данным агентства, на заседании Зверев вновь был в короне. В этот раз она была с синими, красными и фиолетовыми камнями.
«Преступление — это когда человек встал со словами против мира, против народа. А когда человек от безвыходности едет спасать природу, спасать людей, где же тут преступление? Это нужно было сделать быстро, люди не могли достучаться до президента, потому что завод открывался в тот день», — сказал адвокат Михаил Бирюков.
Зверев, со своей стороны, добавил, что он не видел иных вариантов привлечь внимание к проблеме, так как если бы он записался на приём к президенту, то «это заняло бы много времени и завод уже открылся бы».
В мае Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале. Стилист вышел на одиночный пикет у стен Кремля в марте.
Уточняется, что в конце марта иркутский суд признал незаконным разрешение на строительство предприятия.