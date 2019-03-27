Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале
- РИА Новости
«Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределённого круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта», — сообщила судья Наталья Исакова.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.