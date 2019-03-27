Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале

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Кировский районный суд Иркутска в среду признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала. Об этом информирует ТАСС.
Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале
  • РИА Новости

«Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределённого круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта», — сообщила судья Наталья Исакова.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.

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