Суд признал незаконным разрешение на строительство завода на Байкале

Кировский районный суд Иркутска в среду признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала. Об этом информирует ТАСС.

РИА Новости

«Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределённого круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта», — сообщила судья Наталья Исакова. Ранее ВашГород.ру сообщал, что строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.