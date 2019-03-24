В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошёл митинг в защиту озера Байкал, созванный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365». В нём приняли участие около 1 тыс. человек, передаёт Интерфакс со ссылкой на местные власти.

РИА Новости

«По данным полиции, в митинге участвовали 1 тыс. человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Мероприятие было согласовано с городскими властями», — рассказал агентству представитель пресс-службы администрации города. Ранее сообщалось, что в посёлке Култук Иркутской области планировали построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Позднее портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального правительства передавал, что строительство предприятия приостановлено.