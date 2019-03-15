Строительство завода на Байкале приостановлено

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Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено. Об этом сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Строительство завода на Байкале приостановлено
  • © Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Как отмечается, такое решение принял суд Кировского района Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Поводом для подачи иска стали результаты прокурорской проверки, показавшие, что в ходе строительства наносится вред природе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину провести проверку строящегося предприятия.

В начале марта сообщалось, что стилист Сергей Зверев устроил у стен Кремля одиночный пикет против строительства завода. 

Предприятие по розливу питьевой бутилированной воды планировалось возвести в посёлке Култук. Главным инвестором выступила Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае. 

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