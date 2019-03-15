Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено. Об этом сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Как отмечается, такое решение принял суд Кировского района Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Поводом для подачи иска стали результаты прокурорской проверки, показавшие, что в ходе строительства наносится вред природе. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину провести проверку строящегося предприятия. В начале марта сообщалось, что стилист Сергей Зверев устроил у стен Кремля одиночный пикет против строительства завода. Предприятие по розливу питьевой бутилированной воды планировалось возвести в посёлке Култук. Главным инвестором выступила Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае.