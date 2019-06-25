Туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за ситуации с мусором

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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за оставляемого ими там мусора.
Туристам могут ограничить доступ на Байкал из-за ситуации с мусором
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Промышленных сбросов там практически нет... бытовые отходы растут неимоверными темпами. На Байкал приезжают миллионы туристов, и среди них много так называемых диких. Тонны мусора валяются на берегу», — сказал он.

По его словам, доступ на Байкал могут ограничить аналогично тому, как это происходит на других охраняемых природных территориях.

«Рано или поздно придётся ограничить поток туристов на Байкал», — заключил он.

12 июня в Бурятии река Модонкуль у города Закаменска окрасилась в оранжевый цвет. Предположительно, это произошло из-за утечки в заброшенном промышленном комплексе. Экспертиза показала, что вода загрязнена тяжёлыми металлами: кадмием и марганцем. Модонкуль впадает в реку Джида, а та, в свою очередь, в Селенгу — приток Байкала.

В мае Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.

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