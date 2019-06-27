Стали известны характеристики ракеты «Сармат»
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В частности, указывается, что дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — менее 10 тонн.
Кроме того, согласно представленным данным, масса топлива ракеты оценивается в 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра.
В макете ракеты отмечается, что «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету «Воевода».
Ранее российский лидер Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений заявил, что ракета «Сармат» наряду с другим современным оружием в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.