Стали известны характеристики ракеты «Сармат»

На форуме «Армия-2019» впервые представили материалы, в которых описаны основные тактико-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», передаёт РИА Новости.

В частности, указывается, что дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — менее 10 тонн.

Кроме того, согласно представленным данным, масса топлива ракеты оценивается в 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — 3 метра.

В макете ракеты отмечается, что «Сармат» заменит самую тяжёлую в мире стратегическую ракету «Воевода».

Ранее российский лидер Владимир Путин на приёме в честь выпускников высших военных учебных учреждений заявил, что ракета «Сармат» наряду с другим современным оружием в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.