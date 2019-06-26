Глава Росгвардии предупредил военных в Крыму о риске провокаций

Короткая ссылка
Директор Росгвардии Виктор Золотов во время рабочей поездки в Крым заявил военнослужащим дислоцированной там бригады о том, что объекты полуострова могут стать целью для провокаций.
Глава Росгвардии предупредил военных в Крыму о риске провокаций
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», — заявили в ведомстве.

Ранее в Росгвардии сообщили о том, что в бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, а также оперативные и специальные подразделения.

Также глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в Крыму планируют создать новый десантно-штурмовой полк.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа передавало, что крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить