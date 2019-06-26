Глава Росгвардии предупредил военных в Крыму о риске провокаций

Директор Росгвардии Виктор Золотов во время рабочей поездки в Крым заявил военнослужащим дислоцированной там бригады о том, что объекты полуострова могут стать целью для провокаций.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Директор Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание военнослужащих бригады на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для разного рода провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений», — заявили в ведомстве.

Ранее в Росгвардии сообщили о том, что в бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, а также оперативные и специальные подразделения.

Также глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в Крыму планируют создать новый десантно-штурмовой полк.

«Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа передавало, что крымские и ростовские соединения ПВО проведут учения по отражению ракетных ударов.