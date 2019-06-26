ОНК рекомендовала СИЗО «Лефортово» предоставить Захарченко помощь дантиста

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников в беседе с ТАСС заявил, что члены Общественной наблюдательной комиссии рекомендовали руководству столичного СИЗО «Лефортово» предоставить экс-полковнику Дмитрию Захарченко помощь стоматолога.

«Члены комиссии направили рекомендации руководству следственного изолятора об организации необходимой стоматологической и медицинской помощи для Захарченко и других заключённых, которые пожаловались на необходимость оказания им медицинской помощи», — сказал он.

По словам Мельникова, Захарченко жаловался на то, что его не принимает тюремный стоматолог из-за загруженности.

В свою очередь, заместитель председателя ОНК Ева Меркачёва уточнила, что бывший полковник сломал зуб во время приёма пищи.

Ранее защита Дмитрия Захарченко, который получил 13 лет колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 990 000 рублей, обжаловала приговор.

Адвокаты просят оправдать экс-полковника по всем пунктам обвинения.