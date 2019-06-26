ОНК рекомендовала СИЗО «Лефортово» предоставить Захарченко помощь дантиста
«Члены комиссии направили рекомендации руководству следственного изолятора об организации необходимой стоматологической и медицинской помощи для Захарченко и других заключённых, которые пожаловались на необходимость оказания им медицинской помощи», — сказал он.
По словам Мельникова, Захарченко жаловался на то, что его не принимает тюремный стоматолог из-за загруженности.
В свою очередь, заместитель председателя ОНК Ева Меркачёва уточнила, что бывший полковник сломал зуб во время приёма пищи.
Ранее защита Дмитрия Захарченко, который получил 13 лет колонии по делу о коррупции и штраф в размере 117 990 000 рублей, обжаловала приговор.
Адвокаты просят оправдать экс-полковника по всем пунктам обвинения.