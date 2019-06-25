Госдума одобрила проект о критериях нуждаемости при выплатах на ребёнка

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении критерия нуждаемости для установления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.

Законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости семей при установлении выплаты на ребёнка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как указывается в пояснительной записке к правительственному законопроекту, основной целью выплат является повышение рождаемости в России.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект об изменении критериев нуждаемости семей с целью увеличить число тех, кто будет получать повышенное пособие на детей от 1,5 до 3 лет на первого и второго ребёнка.

20 июня в Госдуму внесли законопроект о продлении до трёх лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.