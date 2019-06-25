Девять человек госпитализированы из-за ДТП в Челябинской области

Девять человек, включая пятерых детей, оказались в больнице после столкновения двух автомобилей в Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Уточняется, что четверо пострадавших в аварии в настоящий момент находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

По данным УГИБДД России, ДТП произошло 24 июня на 1568 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района. Водитель ВАЗ-21099, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречно двигающимся автомобилем Skoda Octavia.

Ранее в ДТП в Пензенской области один человек погиб и четверо пострадали.

Также URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.