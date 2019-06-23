В Подмосковье в ДТП пострадали девять человек

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В Московской области в городском округе Шаховская в результате ДТП девять человек получили травмы. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.
В Подмосковье в ДТП пострадали девять человек
  • РИА Новости

«На 8-м км дороги Уварово — Шаховская — Клин автомобиль BMW опрокинулся в кювет. В результате аварии девять человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь», — заявили в ГУ МВД.

По его словам, сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП в Пензенской области один человек погиб и четверо пострадали.

Также URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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