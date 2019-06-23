В Подмосковье в ДТП пострадали девять человек
- РИА Новости
«На 8-м км дороги Уварово — Шаховская — Клин автомобиль BMW опрокинулся в кювет. В результате аварии девять человек пострадали. Им оказывается медицинская помощь», — заявили в ГУ МВД.
По его словам, сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
Ранее в ДТП в Пензенской области один человек погиб и четверо пострадали.
Также URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.