В ДТП под Пензой один человек погиб и четверо пострадали
- РИА Новости
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Auris и Lada Vesta», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным ведомства, в результате ДТП «33-летняя пассажирка Lada от полученных травм скончалась, а 63-летний водитель автомобиля Toyota и его 38-летний пассажир, 32-летний водитель Lada и его 26-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.