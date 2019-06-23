В ДТП под Пензой один человек погиб и четверо пострадали

На трассе в Пензенской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Auris и Lada Vesta», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным ведомства, в результате ДТП «33-летняя пассажирка Lada от полученных травм скончалась, а 63-летний водитель автомобиля Toyota и его 38-летний пассажир, 32-летний водитель Lada и его 26-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.