В Минобороны сообщили о внезапной проверке Каспийской флотилии
«В проверке, которая продлится до конца недели, задействованы 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения», — уточняется в тексте.
Отмечается, что на первом этапе мероприятий силы Каспийской флотилии были приведены в полную готовность, экипажи судов приступили к подготовке кораблей к бою.
Ранее сообщалось, что пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.