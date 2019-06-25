В Минобороны сообщили о внезапной проверке Каспийской флотилии

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В Министерстве обороны России сообщили, что 35 кораблей принимают участие во внезапной проверке Каспийской флотилии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«В проверке, которая продлится до конца недели, задействованы 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения», — уточняется в тексте.

Отмечается, что на первом этапе мероприятий силы Каспийской флотилии были приведены в полную готовность, экипажи судов приступили к подготовке кораблей к бою.

Ранее сообщалось, что пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

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