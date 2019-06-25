Соединения общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности», — говорится в тексте.

В ходе первого этапа мероприятий будут в том числе выполнены нормативы по развёртыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверена организация материально-технического обеспечения в полевых условиях.

«В завершение внезапной проверки будут проведены тактические учения с боевой стрельбой», — уточняется в сообщении.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа передавал, что соединения ПВО, дислоцированные в Ростовской области и Крыму, проведут компьютерные учения по отражению ракетных ударов.