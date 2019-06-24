Воинские части армии ЦВО в Сибири подняты по тревоге в рамках проверки

Воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыве, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе (ЦВО).

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развёртыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в проверке ЦВО задействованы около 150 тыс. военных и более 20 тыс. единиц вооружения.

24 июня по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в войсках и силах ЦВО началась внеплановая проверка боеготовности.

Мероприятие продлится до 28 июня. Планируется провести более 50 учений на 35 полигонах.