Расчёты С-400 в ходе проверки в ЦВО выдвинулись для прикрытия гособъектов

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Расчёты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в рамках внезапной проверки в Центральном военном округе выдвинулись для прикрытия важных гособъектов от воздушного нападения.
Расчёты С-400 в ходе проверки в ЦВО выдвинулись для прикрытия гособъектов
  • РИА Новости

Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В Сибири (Республика Хакасия) и Поволжье (Саратовская область) расчёты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в назначенные позиционные районы для отработки учебно-боевых задач по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в войсках и силах ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.

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