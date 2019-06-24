В проверке ЦВО принимают участие около 150 тысяч военнослужащих

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Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин заявил, что около 150 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц вооружения задействованы во внезапной проверке Центрального военного округа (ЦВО).
В проверке ЦВО принимают участие около 150 тысяч военнослужащих
  • РИА Новости

«Всего к проверке привлекаются порядка 150 тыс. военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения», — приводит РИА Новости слова Ильина.

Он отметил, что «в ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооружённых формирований».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в войсках и силах ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.

Расчёты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в рамках внезапной проверки в Центральном военном округе выдвинулись для прикрытия важных гособъектов от воздушного нападения.

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