В проверке ЦВО принимают участие около 150 тысяч военнослужащих
- РИА Новости
«Всего к проверке привлекаются порядка 150 тыс. военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения», — приводит РИА Новости слова Ильина.
Он отметил, что «в ходе внезапной проверки будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз и уничтожения незаконных вооружённых формирований».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в войсках и силах ЦВО началась внезапная проверка боеготовности.
Расчёты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в рамках внезапной проверки в Центральном военном округе выдвинулись для прикрытия важных гособъектов от воздушного нападения.