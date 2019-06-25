Толстой: Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Короткая ссылка
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, руководитель делегации в ПАСЕ заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Поправки были отклонены: мы подаём заявку на подтверждение своих полномочий», — написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он пояснил, что делегация из Москвы «весь день была заложницей делегатов из Украины и Великобритании».

Толстой напомнил, что в том числе Киев и Лондон «внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции», которая позволила бы России вернуться в ПАСЕ. 

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить