Толстой: Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, руководитель делегации в ПАСЕ заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Поправки были отклонены: мы подаём заявку на подтверждение своих полномочий», — написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он пояснил, что делегация из Москвы «весь день была заложницей делегатов из Украины и Великобритании».

Толстой напомнил, что в том числе Киев и Лондон «внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции», которая позволила бы России вернуться в ПАСЕ.

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.