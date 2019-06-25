В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол

В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол. Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу парка, к настоящему времени строители завершили установку объекта.

Отмечается, что общая площадь остекления составила более 28 тыс. кв. м.

По данным сайта, территория будет полностью крытой, на объекте построят в том числе тематический парк с аттракционами, торговую галерею и ландшафтный парк.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене провели более 250 экскурсий с начала 2019 года.

Также «Новый Севастополь» передавал, что в музее «Херсонес Таврический» появятся детские экскурсионные маршруты.