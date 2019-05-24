В музее «Херсонес Таврический» появятся детские экскурсионные маршруты

В государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» появятся детские экскурсионные маршруты, сообщает «Новый Севастополь».

Как заявила директор музея Елена Морозова, познавательная программа ориентирована прежде всего на местных школьников.

«Мы уже в этом году будем предоставлять детские маршруты, которые лягут в основу музейных абонементов, особых музейных школьных программ», — отметила она.

В музее также разработают историко-патриотические и духовные маршруты.

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