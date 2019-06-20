В Москве открыли четыре новые станции метро

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В Москве открыли четыре новые станции Сокольнической линии метрополитена: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом информирует Интерфакс.
В Москве открыли четыре новые станции метро
  • ©mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что продление красной ветки метро до Коммунарки позволит в значительной степени решить транспортную проблему.

Кроме того, Собянин заявил, что в рамках второго этапа от Большой кольцевой линии до Коммунарки и Троицка будет построена отдельная линия метро. 

При этом первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов заявил, что жители Коммунарки после открытия станции смогут добраться до центра Москвы за 40-45 минут.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на юго-западе Москвы начали строить станцию метро «Университет дружбы народов».

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