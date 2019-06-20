В Москве открыли четыре новые станции метро
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что продление красной ветки метро до Коммунарки позволит в значительной степени решить транспортную проблему.
Кроме того, Собянин заявил, что в рамках второго этапа от Большой кольцевой линии до Коммунарки и Троицка будет построена отдельная линия метро.
При этом первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов заявил, что жители Коммунарки после открытия станции смогут добраться до центра Москвы за 40-45 минут.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на юго-западе Москвы начали строить станцию метро «Университет дружбы народов».