В Москве открыли четыре новые станции метро

В Москве открыли четыре новые станции Сокольнической линии метрополитена: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом информирует Интерфакс.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что продление красной ветки метро до Коммунарки позволит в значительной степени решить транспортную проблему.

Кроме того, Собянин заявил, что в рамках второго этапа от Большой кольцевой линии до Коммунарки и Троицка будет построена отдельная линия метро.

При этом первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов заявил, что жители Коммунарки после открытия станции смогут добраться до центра Москвы за 40-45 минут.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что на юго-западе Москвы начали строить станцию метро «Университет дружбы народов».