В московском метро провели более 250 экскурсий с начала года

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В Московском метрополитене провели более 250 экскурсий с начала 2019 года.
В московском метро провели более 250 экскурсий с начала года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

За полгода с познавательными целями в метро спустились более 2,5 тыс. человек.

Наибольшей популярностью пользуется обзорный тур «Станции московского метро», благодаря которому можно узнать о строительстве первых станций до создания разветвлённой системы метрополитена.

В топ-3 также входят туры «Сокровища подземного кольца» и «Метро энтузиастов».

«Проект «Экскурсии в метро» запустили в прошлом году, чтобы аккредитованные гиды могли проводить туры по станциям», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в музее «Херсонес Таврический» появятся детские экскурсионные маршруты.

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