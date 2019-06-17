В московском метро провели более 250 экскурсий с начала года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
За полгода с познавательными целями в метро спустились более 2,5 тыс. человек.
Наибольшей популярностью пользуется обзорный тур «Станции московского метро», благодаря которому можно узнать о строительстве первых станций до создания разветвлённой системы метрополитена.
В топ-3 также входят туры «Сокровища подземного кольца» и «Метро энтузиастов».
«Проект «Экскурсии в метро» запустили в прошлом году, чтобы аккредитованные гиды могли проводить туры по станциям», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в музее «Херсонес Таврический» появятся детские экскурсионные маршруты.