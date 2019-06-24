Эксперт объяснил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.

«Вообще, тенденция к сокращению рабочего времени является общемировой. И мы знаем, что сокращение рабочего времени может происходить как путём уменьшения рабочих дней, так и путём уменьшения общего количества рабочего времени… Поэтому данные меры следовало бы приветствовать. Конечно, при условии, что это никак не будет сказываться на уровне заработной платы», — сказал Бабич.

Эксперт допустил, что большинство россиян могли не полностью понять, в чём может заключаться преимущество и что причин для снижения заработной платы нет.

«Поскольку, если сокращение рабочего времени вызвано ростом производительных сил и производительностью труда, что само по себе сказывается на эффективности производства и доходности, то работодатели, соответственно, вполне в состоянии при уменьшении продолжительности рабочего времени платить больше, чем сейчас», — добавил он.

Ранее опрос показал отношение россиян к четырёхдневной рабочей неделе.