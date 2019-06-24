Автоэксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стёкол

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Полина Полетаева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал инициативу отмены штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве, предложенную в Госдуме.
Автоэксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стёкол
  • РИА Новости

«Данная инициатива популистская. На самом деле у нас не самые жёсткие ограничения. У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стёкла водителя и пассажира. Задние стёкла можно хоть чёрной краской закрасить. Не стоит забывать, что есть страны, где тонировка вообще запрещена», — сказал он.

Автоэксперт отметил, что «нынешняя система вполне оправданна».

«Люди очень часто, из желания непонятно чего, тонируют всё. И фары, и лобовое стекло. Получается, что ни их не видно, ни им толком ничего не видно. Зачем это нужно, я не знаю», — добавил Моржаретто.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля.

 

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