Автоэксперт оценил предложение отменить штрафы за тонировку стёкол
- РИА Новости
«Данная инициатива популистская. На самом деле у нас не самые жёсткие ограничения. У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стёкла водителя и пассажира. Задние стёкла можно хоть чёрной краской закрасить. Не стоит забывать, что есть страны, где тонировка вообще запрещена», — сказал он.
Автоэксперт отметил, что «нынешняя система вполне оправданна».
«Люди очень часто, из желания непонятно чего, тонируют всё. И фары, и лобовое стекло. Получается, что ни их не видно, ни им толком ничего не видно. Зачем это нужно, я не знаю», — добавил Моржаретто.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля.