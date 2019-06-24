В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторы указывают, что тонирование стёкол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.

Кроме того, как считают депутаты, тонировка стекол позволяет экономить топливо в летний период, поскольку уменьшается необходимость пользоваться кондиционером.

В начале июня в России вступили в силу правила тюнинга автомобилей.

Согласно новым правилам, владелец должен обратиться в Госавтоинспекцию и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию своего транспорта. При этом владелец транспортного средства не имеет права заменять кузов и шасси автомобиля, а также уничтожать идентификационный номер.

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