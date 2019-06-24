В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Авторы указывают, что тонирование стёкол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным.
Кроме того, как считают депутаты, тонировка стекол позволяет экономить топливо в летний период, поскольку уменьшается необходимость пользоваться кондиционером.
В начале июня в России вступили в силу правила тюнинга автомобилей.
Согласно новым правилам, владелец должен обратиться в Госавтоинспекцию и получить разрешение на внесение изменений в конструкцию своего транспорта. При этом владелец транспортного средства не имеет права заменять кузов и шасси автомобиля, а также уничтожать идентификационный номер.
Подробнее — в материале RT.